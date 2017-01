Congo-Kinshasa: Hausse de la « redevance passagers » - La RVA veut amortir les charges de maintenance

Un consensus a pu être dégagé, jeudi au Centre interdiocésain, entre la MP et le… Plus »

Pour Abdallah Bilenge, le plus important pour la RVA, c'est de disposer les moyens de maintenance des infrastructures et des équipements des aéroports.

« La redevance passager est due par la compagnie aérienne à la RVA pour chaque passager embarqué sur un vol et pour lequel un billet d'avion est émis. Ces compagnies n'ont pas d'aérogares, pas de chaises, pas des toilettes, pas de bus. Par conséquent, nous leurs offrons tous ces services. Et là, nous avons amélioré les conditions de réception des passagers dans les aéroports », a ajouté Abdallah Bilenge.

Les analystes sont d'avis que dans cette hypothèse, la TVA ne constitue pas une taxe mais plutôt un impôt puisque non perçu en raison d'un fonctionnement d'un service public. Alors que les redevances trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par la RVA aux passagers des compagnies aériennes. La somme versée étant proportionnelle aux services rendus et le produit récolté censé servir uniquement à ces services.

Concrètement, cette augmentation des « redevances passagers » touche les services d'embarquement, de sûreté et de sécurité. Ainsi, pour le vol domestique, le service de sécurité passe de 3 à 5 USD et celui de la sûreté de 3 à 10 USD.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.