Congo-Kinshasa: Dori Dumbi - « L'Accord politique du 31 décembre a permis d'éviter la guerre civile »

Cadre à la cellule de communication de l'UDPS d'Etienne Tshisekedi, Dori Dumbi, pense que l'accord du 31 décembre 2016, signé sous l'égide la Cenco, a permis d'éviter à la RDC une guerre civile.

L'importance de l'Accord inclusif et global signé le 31 décembre au Centre interdiocésain à l'issue des discussions directes de la classe politique congolaise se trouve dans l'éclairage qu'il apporte notamment sur le sort du président de la République, Joseph Kabila, qui ne doit pas briguer un troisième mandat et l'organisation des élections dans un délai de douze mois. Ce décryptage est du secrétaire national adjoint en charge de la communication de l'UDPS, Dori Dumbi.

« Nous étions dans l'impasse. Et c'est un bon accord pour le pays parce qu'il permet à la République démocratique du Congo d'éviter le chaos, la guerre civile. Pour l'Union pour la démocratie et le progrès sociale (UDPS), c'est un mauvais accord du fait que le parti a fait beaucoup de concessions, notamment celles qui fondaient son combat, et c'est fait au nom de la paix et de l'intérêt supérieur de la nation », a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : « Dans l'ensemble, l'Accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain est largement satisfaisant. Il est parvenu à décrisper la tension politique sur l'étendue du territoire national ».

Selon lui, il est donc évident que la légitimité de l'animation de la transition tient de l'accord de la Cenco. « C'est un accord politique inclusif et global. Il est normatif. Nous allons créer des éléments juridiques pour son application d'autant plus qu'un accord politique est au-dessus du juridique », a-t-il fait savoir par ailleurs. C'est pourquoi Dori Dumbi recommande à toutes les parties de soutenir le compromis politique ainsi trouvé et d'œuvrer pour son application dans l'intérêt de retourner à la légalité et renforcer l'Etat de droit.

En comparaison à l'accord signé le 18 octobre 2016 à la cité de l'Union africaine, Dori Dumbi note des avancées dans le nouvel accord obtenu grâce aux bons offices des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo. « Il y a l'inclusivité et la globalité qui fait que cet accord respecte la résolution 2277 des Nations unies. L'accord de la Cenco a clairement permis de geler certaines dispositions constitutionnelles qui ne pouvaient pas s'appliquer en l'état actuel des choses. Il permettra donc dans sa finalité de restaurer l'ordre constitutionnel en RDC. Le comité de suivi créé et qui sera doté d'un cadre législatif pour son bon fonctionnement garantit l'application du compromis trouvé », a-t-il renchéri.

Un gouvernement provisoire d'intérêt national

S'agissant de l'animation de la période préélectorale et électorale, Dori Dumbi tient à apporter la précision sur les termes. Selon lui, l'accord ne débouche pas sur un gouvernement de large union nationale plutôt un gouvernement provisoire d'intérêt national. Il explique : « L'accord va nous donner un gouvernement provisoire d'intérêt national pendant la période préélectorale pour une gestion consensuelle de l'Etat dans l'objectif d'organiser des élections libres et démocratiques dans un climat apaisé. Un gouvernement provisoire d'intérêt national, c'est parce que nous n'assumerons que notre part de responsabilité dans cette gestion consensuelle pendant la période de douze mois, alors que nos partenaires de la majorité devront assumer non seulement leur part dans la gestion consensuelle mais aussi leur bilan de quinze ans de régime Kabila. Cependant, dans un gouvernement d'union nationale, on aurait eu un idéal commun, une vision commune. Il n'en est pas le cas. En réalité, Majorité et Rassemblement sont deux ensembles mis côte à côte et non pas un ensemble commun. L'exemple de la France en 1944 conforte ma précision. A la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le général Degaulle avait formé un gouvernement d'union nationale où il n'y avait ni opposition, ni majorité. Tous ne parlaient qu'une voie, l'existence de la France de l'après-guerre ».

Par ailleurs, Dori Dumbi voit dans les concessions faites par les uns et les autres, un engagement et une réelle volonté de mettre fin à la crise politique en RDC. « J'ai confiance au président de la République Joseph Kabila, j'ai pleinement confiance au président Etienne Tshisekedi, dans la mise en œuvre de cet accord pour que nous aboutissons à la première alternance démocratique en RDC. Je crois que le président Kabila est conscient de cela pour entrer par la grande porte dans l'Histoire du pays ».

Nouveau style de discours à l'UDPS

Avec le secrétaire national adjoint Dori Dumbi, tout comme d'autres acteurs du parti en provenance de l'Europe et d'ailleurs, c'est un autre langage, un style nouveau, visiblement obtenu avec le mélange du radicalisme pur et dur à la modération, qui se remarque au sein de l'UDPS.

Dans son trajectoire, Dori Dumbi a été chef des projets de Business intelligence en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et en Grande-Bretagne avant de travailler à la direction de recherche à la Commission européenne.

Professeur en sciences économiques, Dori Dumbi a fourbi ses premiers pas à l'UDPS comme chargé de la jeunesse et des sports dans la représentation du parti à Benelux dans le comité dirigé par feu le professeur Dikonda.

Dans la foulée, il prendra sa retraite politique avant de se relancer comme candidat député national aux législatives de 2011 ; cadre et communicateur de l'UDPS-Belgique ; cadre de l'UDPS à Kinshasa-Funa en charge des relations avec les partis politiques et les forces sociales.

Actuellement, il est secrétaire national adjoint en charge de la communication où il fait étalage de son engagement politique doublée de son expérience professionnelle et de ses compétences. « Nous sommes en train d'inspirer un nouveau style de langage différent de l'UDPS d'antan, parce qu'aujourd'hui, nous aspirons à la gestion de la chose publique et cela nous donne une obligation d'avoir un discours responsable, un langage autre que la rhétorique habituelle d'un opposant strictement pur et dur. C'est ce qui explique notre sens de respect ».