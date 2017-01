Congo-Kinshasa: L'UNC reste confiant quant à l'issue de ces pourparlers du Centre interdiocésain

Les délégués signataires de l'Accord du 18 octobre, derrière Vital Kamerhe proposent 45 ministres pour le prochain gouvernement.

L'annonce a été faite hier jeudi à Kinshasa à l'occasion d'une séance de restitution aux membres de la composante. Vital Kamerhe, entouré de Florentin Mokonda Bonza, Gaston Dindo, Fumu Toto, Jean-Baudouin Mayobo et plusieurs autres acteurs politiques, près de cinquante. Selon le président de l'Union pour la nation congolaise (UNC), Vital Kamerhe, ces propositions seront défendues pendant les discussions sur l'Arrangement particulier.

Le porte-parole de l'UNC, Jolino Makelele, reste confiant quant à l'issue de ces pourparlers. « À ce sujet, avance-t-il, on peut noter ce qui suit : il a été question de réexaminer, de revisiter l'Arrangement particulier concernant notamment les aspects liés à la composition du gouvernement, à la nature des fonctions qui seront exercées et aux critères devant guider au choix du futur Premier ministre ». Il a indiqué que les différentes composantes ont fait leurs propositions qui se présentent comme suit : « la Majorité présidentielle est allée au niveau de plus ou moins soixante membres, l'opposition politique du dialogue de la Cenco à plus ou moins quarante-cinq membres et le Rassemblement était également aux environs de quarante-cinq membres. » Quant au Front pour le respect de la Constitution, dont fait partie le Mouvement de libération du Congo (MLC), Jolino Makelele a estimé que cette problématique ne concerne pas ce parti politique. Et que « sa mission devait se résumer en une participation au niveau du Conseil national de suivi de la mise en œuvre de l'Accord ».

Le porte-parole de l'UNC a dit que ce récit a fait l'objet de discussions entre les différents participants. Et qu'« un quitus a été donné à nos délégués pour poursuivre dans le sens souhaité par l'assemblée représentant les différents membres délégués à l'université de la Cité de l'Union africaine ».

Sur la question de savoir si le fait qu'une frange de l'opposition qui a pris part au dialogue de la Cité de l'Union africaine ne se reconnaît pas à ces délégués, ne posait pas problème, il a reconnu que « les esprits ne se sont pas accordés ». Et de faire observer que l'ordre du jour ne concernait que le compte rendu de ce qui s'est passé au Centre interdiocésain en rapport avec l'Arrangement particulier.