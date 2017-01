Congo-Kinshasa: Situation au bord de l'explosion à la SCTP

Le personnel de la Société commerciale des transports et ports (SCTP) menace de déclencher une grève totale et illimitée s'il n'obtient pas de réponses claires du Conseil d'administration selon la lettre de la délégation syndicale du 9 janvier.

Ça bouillonne à la Société commerciale des transports et des ports (SCTP). La situation qui y prévaut ressemble à un Nyiragongo qui, à tout moment, peut entrer en irruption.

Il y a peu, le directeur général a été suspendu, son adjoint intérimaire appelé à de hautes fonctions politiques. Et depuis, l'ex-Onatra se retrouve sans mandataires pour diriger cette unité de production. « C'est pour la première fois de son existence que la SCTP ex-Onatra se trouve sans mandataires, c'est étonnant », commente un agent.

Le personnel gronde devant un conseil d'administration dépassé par la tâche. En période de fin d'année et festivités de nouvel An, il s'est permis de faire des promesses aux cadres et agents de l'entreprise pour ramener la paix sociale. Au nombre de ces promesses, le Conseil d'administration s'est risqué de miroiter aux travailleurs l'apurement des arriérés de salaires ; le paiement du 13ème mois. A ce jour, toutes ces promesses sont restées vaines. Il y a eu donc plus de démagogie que de réalisme dans la démarche du Conseil d'administration de la SCTP.

A ce tableau déjà chargé de griefs, s'ajoute l'arrêt de travail, en fin de la semaine dernière, qu'a connu le port de Matadi. Et cela suite au non-paiement des salaires de novembre, décembre et gratification 2016. C'est grave lorsque l'on sait que cette porte d'entrée de l'économie nationale constitue le poumon de la SCTP.

Commentant la situation qui se passe à l'ex-Onatra, un haut cadre ayant requis l'anonymat s'est exprimé en ces termes : « La cacophonie à la SCTP ressemble à un ensemble symphonique ; le Conseil d'administration qui interprète mal les partitions d'une œuvre dont il n'a pas la maîtrise».

Pour lui, le Conseil d'administration est responsable de la situation qui prévaut actuellement à la SCTP. Cet organe est appelé à recadrer sa démarche, pour la bonne marche de la SCTP. Persister dans les erreurs enfoncerait la société dans un gouffre sans fin.

Dans sa lettre du 9 janvier 2017, la délégation syndicale nationale établit le dysfonctionnement et l'incohérence dans la conduite des affaires à la SCTP, avec un conseil d'administration qui s'est érigé à la fois en organe de gestion et de contrôle. Chose inadmissible !

La gestion du personnel pose problème

Cette correspondance soulève nombre de questionnements qui démontrent à quel niveau la patience du personnel de la SCTP a atteint ses limites.Face à cette triste réalité, l'Etat doit ouvrir l'œil, et le bon. Le gouvernement doit vite se pencher sur le dossier SCTP, le pénétrer en vue d'envisager des solutions idoines. Il y va de la survie de plus de 23 000 familles qui sont aujourd'hui laisséesau bord de la route.

Au-delà, il se pose un réel problème de gestion du personnel à l'ex-Onatra. Tenez : cette société commerciale dont l'actionnaire principal est l'Etat congolais a hérité d'un grand nombre des cadres et agents éligibles à la retraite après plus de 35 ans de bons et loyaux services. Cette catégorie de personnes, constitue une charge énorme d'autant plus qu'ils n'ont jamais bénéficié de leurs indemnités de sortie et autres avantages liés à leur fin de carrière.

Cette situation date de plus de dix ans et chaque comité de gestion qui arrive se trouve face à cette charge financière difficile à surmonter. Pendant ce temps, ces « retraités » continuent de bénéficier « indument » de leurs salaires d'activités et autres avantages comme agents actifs au sein de l'entreprise.

Ce cafouillage dans la gestion des ressources humaines, comme tout le monde le sait, profite à une poignée de gens qui sont passés maitres dans la manipulation. C'est une question qui mérite un traitement adéquat en vue d'une solution appropriée.

A ce jour, la SCTP compte un personnel pléthorique et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, la SCTP ne s'en sortira pas.

D'autre part, il n'est un secret pour personne que la transformation de l'Onatra en SCTP s'est opérée dans des conditions peu orthodoxes. Sans vouloir s'y attarder pour ne pas réveiller les vieux démons, l'Etat congolais, principal actionnaire de cette nouvelle société, n'a pas mis les premiers fonds nécessaires pour permettre à la nouvelle société d'évoluer normalement afin d'atteindre ces premiers objectifs.

Bien au contraire, sans moyen, naviguant à vue, le gouvernement s'est installé en censeur exigeant de la société déficitaire et dont une partie d'activités est à vocation sociale, des résultats et autres performances pour renflouer les caisses de l'Etat.