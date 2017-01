Sénégal: Des écrivains apportent leur soutien au Gouvernement sur son différend avec Israël

Au total 14 nations ont remporté la Coupe d'Afrique des nations (CAN), lors des 30 dernières phases… Plus »

Ils estiment que "cette attitude inamicale adoptée par l'Ambassade d'Israël constituait un signal fort du manque de respect et de considération du Gouvernement de Tel-Aviv à l'endroit de notre peuple, de ses intellectuels et de ses créateurs".

"Malgré les interventions des autorités du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, la représentation diplomatique israélienne avait maintenu son refus opposé aux écrivains invités à cette rencontre organisée de concert par l'UNESCO et l'Association des écrivains palestiniens", disent les écrivains.

Les écrivains qui désapprouvent cet "acte inamical et intolérable du Gouvernement Israël (... )" expriment leur profonde solidarité au chef de l'État, Macky Sall et à son gouvernement, renseigne le communiqué.

L'Association des écrivains du Sénégal (AES), le Centre PEN Sénégal et l'Union des écrivains d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine "encouragent les autorités sénégalaises à ne pas se laisser intimider par des menaces de la part d'un État irrespectueux des droits et de la dignité humaine", note la source.

