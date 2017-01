Sénégal: Mbour - Les retraités adhèrent à la mensualisation des pensions

Au total 14 nations ont remporté la Coupe d'Afrique des nations (CAN), lors des 30 dernières phases… Plus »

"Nous allocataires du département de Mbour sommes conscients de la nécessité de préserver cette institution dont l'utilité et les effets bénéfiques ne sont plus à démontrer. Notre souci constant, c'est de la rendre pérenne pour notre bien-être ainsi que celui de nos familles" a déclaré El Hadji Moussa Ndione.

"C'est cet aspect positif de cette politique réussie de redressement de l'IPRES qui est à la base des engagements sans condition et sans réserve des retraités, des veufs, des veuves et des orphelins" a-t-il dit.

