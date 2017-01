Burundi: Divisions au sein du CNARED burundais

Lundi 16 janvier, le facilitateur dans la crise burundaise Benjamin Mkapa a prévu de se réunir avec les membres de l'opposition en exil. Mais la plateforme de l'opposition, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et de l'Etat de droit au Burundi (CNARED) a décliné l'invitation, puisqu'elle récuse le faciliteur tanzanien depuis que celui-ci a déclaré qu'il était inutile de continuer à contester la légitimité du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Or le Sahwanya-Frodebu, un parti politique pourtant membre de cette plateforme annonce lui sa présence à Arusha. Malgré les critiques, le président du Frodebu se dit convaincu que la décision de son parti est la bonne. Écoutez Frédéric Bamwuginyumvira, interrogé par Fréjus Quenum en cliquant sur l'image ci-dessus.

