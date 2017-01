Sénégal/Gabon: CAN 2017 - Trois reporters sénégalais retenus par la police

Au total 14 nations ont remporté la Coupe d'Afrique des nations (CAN), lors des 30 dernières phases… Plus »

Selon une source proche de la police, ils risquent tout simplement d'être renvoyés au Sénégal. "La situation est très tendue en ce moment. Les autorités surveillent les faits et gestes des journalistes et surtout leur mouvement", confie notre interlocuteur.

Trois reporters sénégalais, deux journalistes et un cameraman sont retenus par la police des frontières à Libreville. Il s'agit de Cheikh Tidiane Diagne de la Radio Futurs Medias (RFM), du cameraman de la Télévision Futurs Medias (TFM), Missane Ndoye et de Demba Varrore journaliste au quotidien sportif Stades.

