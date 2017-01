Afrique: Etre toujours meilleurs

Enfin à ceux qui s'interrogent encore sur la réussite de la CAN Total, Gabon 2017, le porte-parole du LOC a rappelé que le tour du pays de la mascotte avait attiré une foule considérable dans les villes traversées et qu'alors que le Comité d'organisation avait besoin de 1900 volontaires, il avait reçu 11.000 dossiers.

Préalablement il a tenu à souligner que la Confédération Africaine de Football affichait une certaine sérénité et qu'elle ne doutait pas de la qualité organisationnelle du Gabon, déjà rôdé par sa première expérience en 2012. Certes « on a eu quelques soucis avec la pelouse du stade de Port-Gentil, mais tout le monde travaille encore pour la mettre aux meilleures normes internationales ».

Le secrétaire-général de la CAF, Hicham El Amrani, était pour la première fois face aux journalistes dans la traditionnelle conférence de presse d'avant ouverture de la CAN. Avec Junior Binyam, le directeur de la communication et des médias, de la CAF, et Snella Jean, porte-parole du LOC (Comité local d'organisation), il a répondu aux questions des médias.

