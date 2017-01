Algérie: La célébration de Yennayer symbolise l'unité et la cohésion du peuple algérien avec ses origines

Tlemcen — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a estimé, jeudi à Béni Senouss, dans la wilaya de Tlemcen, que la célébration du Nouvel An amazigh symbolise l'unité et la cohésion du peuple algérien avec ses origines.

Lors de la fête "les jeunes célèbrent Yennayer" qui a réuni des participants de toutes les wilayas du pays, le ministre a souligné que la célébration de cette journée du 12 janvier, est "une constante de l'identité nationale et culturelle, puisée de la profondeur de l'histoire nationale dont doit être fier chaque algérien".

"Yennayer est aussi une porte ouverte sur l'avenir et une aspiration à une nouvelle de prospérité de paix et de stabilitéé, a-t-il indiqué, soulignant que cette tradition ancestrale ayant résisté aux aléas du temps est célébrée, aujourd'hui, à travers tout le pays. Cet acquis vient après la constitutionnalisation de tamazight comme langue nationale officielle.

El Hadi Ould Ali a, par ailleurs, souligné la nécessité de "préserver cette unité du peuple algérien et de dénoncer toutes les politiques de discrimination et d'exclusion", ajoutant qu"'il est primordial de poursuivre le travail pour atteindre la prospérité dans la diversité dont nous sommes fiers".

"L'Algérie est un pays où règnent l'espoir, la justice, l'équité et la paix", a encore ajouté le ministre tout en mettant en exergue la portée historique de la fête de "Yennayer" et de la constitutionnalisation de la langue tamazight décidée par le président Abdelaziz Bouteflika, "concrétisant ses engagements et devenant ainsi l'homme de réconciliation".

La célébration du Nouvel An amazigh a été marquée par un défilé de troupes venues des quatre coins du pays dont celles de Djanet, Tizi Ouzou, Bouira, Constantine, Batna, Ghardaïa.

Les troupes locales notamment "Essaf féminine", la plus réputée localement et la troupe de carnaval d'"Ayred" de la commune de Béni Senouss, qui interprétée la danse du lion "Ayred", symbolisant l'abondance et la fertilité d'une saison agricole prospère.

Pour rappel, ces festivités célébrant du nouvel an amazigh, placées sous le haut patronage du président de la république, Abdelaziz Bouteflika, ont été organisées par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en coordination avec le mouvement associatif.