Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Des cultures de maïs ravagées par les chenilles

Un consensus a pu être dégagé, jeudi au Centre interdiocésain, entre la MP et le… Plus »

Il a souligné que les experts de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l' l'Institut national d'études et de recherches agronomiques (INERA) seront bientôt déployés sur terrain pour aider les paysans à prendre des dispositions de lutte contre ces insectes, mais aussi de les aider à diversifier leurs cultures pour prévenir la famine.

L'organisation sollicite l'aide du gouvernement provincial pour faire face à cette attaque et prévenir tout risque de pénurie du maïs. Le directeur de cabinet du ministre provincial de l'Agriculture, pêche et élevage, Michel Mputu a annoncé pour bientôt la mise à la disposition des paysans de l'insecticide adapté pour combattre ces chenilles.

