Burkina Faso/Gabon: Communauté burkinabè de Libreville - Les Etalons ne seront pas orphelins

La communauté burkinabè vivant à Libreville est déjà prête pour accompagner les galops des Etalons dans cette CAN 2017. La diaspora présente dans la capitale gabonaise a laissé transparaître un bref aperçu de son chauvinisme en prenant d'assaut le terrain d'entraînement de l'équipe nationale burkinabè le jeudi dernier.

Drapeaux en main ou autour du cou, maillots aux couleurs nationales, banderoles et autres signes distinctifs démontrant leur appartenance au pays des Hommes intègres, la communauté burkinabè de Libreville avait fière allure sur le terrain d'entraînement des Etalons.

Ils applaudissaient les meilleures actions et scandaient les noms des joueurs. Surtout les plus populaires ou les plus connus que sont Bancé, Pitroipa, Charles, Alain ou Bertrand.

"Notre communauté est vraiment motivé. Nous avons en notre sein, une commission à la mobilisation et nous comptons avoir plus de 1000 supporters au stade pour pousser les Etalons à la victoire” a assuré le président Clément Somé.

Le responsable de la communauté burkinabè n'a pas élagué les soucis notamment de communication avec les supporters devant venir du pays. "On a véritablement pas pu coordonner avec ceux qui viennent du Burkina Faso.

C'est dernièrement qu'on a eu l'information qu'on devrait les prendre en compte notamment dans la billetterie. Nous sommes maintenant en train de nous battre pour voir si nous pourrions arrondir les angles” a voué Clément Somé.

Le comité d'organisation local se dit déjà fin prêt pour relever le défi de la mobilisation et de la présence massive au terrain pour soutenir les Etalons pour leur première sortie.

Parallèlement, il est prévu des activités annexes pour que la délégation ne se sente pas dépaysée dans la capitale gabonaise. "Nous en train d'identifier un site où on pourra organiser un village CAN. On pourra explorer également le site d'hébergement des supporters burkinabè s'il y a bien la place.

Il y aura notamment de l'animation culturelle et une foire où il y aura de la boisson et des mets burkinabè et gabonais cela pour montrer à ceux qui viennent d'arriver ce que nous consommons ici” a commenté le délégué au conseil supérieur des burkinabè de l'étranger qui cumule aussi le poste de président du comité de soutien.