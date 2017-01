Cote d'Ivoire: 20ème édition d'Arkadi - Quand plusieurs arts se rassemblent autour de l'invisible

L'art est en fête dans la galerie des arts du Sofitel Hôtel Ivoire et au Bin Kadi So. Ces deux sites situés dans la commune de Cocody abritent depuis le mercredi 11 janvier, et ce jusqu'au 30 janvier 2017, la 20ème édition d'Arkadi, les rencontres multiartistiques organisées par le Binkadi So avec l'appui d'Orange Côte d'Ivoire.

Cette année, l'événement s'articule autour d'un thème omnipré- sent dans toute œuvre artistique et littéraire : « l'invisible». « L'artiste à l'instar du Dieu du panthéon vaudou, Legba, permet à un profane de passer du monde visible au monde invisible puis de revenir au monde visible.

Pas de voile entre les mondes, on communie avec les forces de l'esprit (... ) », explique Marie-José Hourantier, responsable du Bin Kadi So. Arkadi, c'est le dialogue des arts pluriels : théâtre d'art et d'essai, peinture, sculpture, design, mode, musique, traditions et littérature.

L'édition 2017 enregistre la participation d'artistes d'ici et d'ailleurs qui vont échanger, et partager leur savoir-faire. Il s'agit entre autres des stylistes Becongoran, Christy Tadjo, Makodjiby ; des peintres Annick Assé- mian, Alain Kouassi, Allé Assi,Youssouf Bath, Coulibaly Siaka, Dimao, Ernest Dükü, Ebi Félix, Méné, Mondys, Seth Chrison ; du sculpteur Ché- rif ; du designer César ; du photographe Abbas Maké ; de la savonnière d'art, Ketty Yapi ainsi que des Français Askett et Lagell ; de la Suisse Hélène Arkhurst et du Libanais Josef Abi Younes. Tous mettent en lumière leurs créations, à travers deux expositions, l'une au Sofitel hôtel Ivoire, et l'autre au Bin Kadi So. Mais, de toute évidence, deux temps forts marqueront ce 20ème Arkadi.

Le premier, c'est la table ronde prévue le samedi 14 à 9h au Bin Kadi So sur le thème : «Sur les traces de l'invisible ». Laquelle verra les interventions de cinq panélistes : Bruno Fouchereau, Jean-Marie Kouakou, Martial Kouamé, Kalilou Téra, Marie-José Hourantier.

Le second, c'est la repré- sentation de la pièce théâtrale intitulée « Sainte dans l'incendie » de Laurent Fréchuret, le vendredi 20 janvier à 18h30 au Musée Théâtre du Bin Kadi So, dans une mise en scène de Marie-José Hourantier. Enfin, toujours au Bin Kadi So, un espace est dédié à la discussion autour d'un livre (Café Gourmand).