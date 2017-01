Cote d'Ivoire: Commandement de la police nationale - Brédou M'bia a passé le témoin à Youssouf Kouyaté

C'est fait. Le commandement de la police nationale a changé de main hier en présence du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, au cours d'une cérémonie militaire à l'Ecole nationale de police. Le directeur général sortant, l'administrateur général de police Brédou M'Bia, a passé le témoin à son élève, le commissaire divisionnaire-major Youssouf Kouyaté dans une ambiance bon enfant.

Arrêté à sa droite, le désormais ex-DG de la police a remis le drapeau de commandement au ministre qui l'a, à son tour, remis au nouveau patron de l'institution policière à sa gauche en guise de prise officielle de fonction. Le nouveau directeur géné- ral n'a pas caché sa joie d'avoir été choisi par le président de la République pour succéder à son maitre à qui il a rendu un vibrant hommage.

Pour lui, c'est une marque de confiance qu'il faut honorer par des résultats éprouvés. «Aujourd'hui, je me vois confier les rênes de l'institution policière où je succède à mon père, l'administrateur géné- ral Brédou M'bia. Pendant 17 ans, il m'a enseigné les rudiments du métier qui m'ont permis d'engranger une expé- rience certaine. C'est un véritable challenge pour moi que de prendre la relève », a-t-il affirmé.

Non sans promettre de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de la mission à lui confiée par le chef suprême des armées. «Je ne décevrai pas », a rassuré le commissaire divisionnaire-major Youssouf Kouyaté, tout en exhortant ses collaborateurs au travail afin de relever le défi de la sécurisation des personnes et des biens partout en Côte d'Ivoire et de ramener la courbe de l'insécurité de 1,6 à 1, 00 en 2017.

Après avoir rendu un hommage appuyé au général Brédou M'Bia pour l'énorme travail abattu à la tête de la police nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, a donné une feuille de route au nouveau directeur général. «On vous attend sur les domaines du renforcement de la discipline. On vous attend sur la bonne conduite des policiers dans leurs relations avec les populations.

On vous attend sur le dossier épineux des enfants mineurs en conflit avec la loi. On vous attend pour faire en sorte que la police s'intègre parfaitement dans la relation avec les autres corps dans une harmonie des chaines de commandement », a-t-il égrené le chapelet des attentes.

Tout en indiquant au commissaire divisionnaire major que c'est aux résultats qu'il aura le respect et la considération des ses hommes et de la nation. «Vous devez continuer à mériter la confiance du pays et du président de la République en ayant des résultats », a-t-il recommandé.