Afrique: Le réveil africain

70 chefs d'entreprise français, dont plus de la moitié de start-ups et de TPE-PME, participent vendredi à Bamako à un Forum économique organisé en marge du sommet Afrique-France.

Ce Forum est organisé par MEDEF International et le Conseil national du patronat du Mali (CNPM).

Cet événement qui se présente comme le rendez-vous économique annuel entre l'Afrique et la France rassemble plus de 300 participants de haut niveau : chefs d'Etat et de gouvernement, chefs d'entreprise africains et français, dirigeants de banques de développement, représentants d'organisations internationales et d'organisations patronales.

'Les entreprises françaises ont toute leur place dans le réveil africain que nous devons accompagner de façon durable et en toute humilité. Nous nous inscrivons dans une stratégie gagnant-gagnant qui doit créer des emplois et de la croissance des deux côtés.

Aux chefs d'Etat, nous demandons de placer l'entreprise au cœur de la relation entre l'Afrique et la France', a déclaré Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, à l'ouverture des travaux.

Les débats mettent à l'honneur les partenariats et actions concrètes entre entreprises françaises et africaines sur le terrain dans plusieurs domaines transversaux : jeunesse et entrepreneuriat, diversification des économies et financement.

Aussi, les communautés business se réunissent autour de thèmes sectoriels : les énergies, en particulier renouvelables ; l'agriculture et l'agro-alimentaire ; la formation professionnelle ; le numérique et l'innovation.

Cina Lawson vendredi à Bamako

Dans ce cadre, Cina Lawson la ministre de l'Economie numérique a participé à une table ronde consacrée aux nouvelles technologies. Elle avait à ses côtés Axelle Lemaire, la secrétaire d'État française en charge du Numérique et de l'Innovation, et Bruno Mettling, directeur des opérations du groupe Orange en Afrique et au Moyen-Orient.

Mme Lawson a rappelé que les nouvelles technologies étaient un vecteur de développement pour l'Afrique. Elle a cité les initiatives mises en œuvre dans son pays en matière d'internet, d'aide aux start-ups et d'utilisation du mobile pour faciliter les transactions financières.

Les travaux et recommandations du secteur privé issus du Forum économique seront restitués lors du sommet politique, samedi.