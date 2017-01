Cote d'Ivoire: Le ministre Claude Isaac De - "Les populations attendent beaucoup de nous"

Isaac Dé a félicité son prédécesseur pour le travail battu lors des cinq années passées dans ce département ministériel. Anciennement Conseiller spécial du Président de la République chargé du partenariat public/ Privé, Isaac Dé a participé au montage des dossiers pour le financement de la réalisation des Voiries, Réseaux et Assainissements et Divers (VRD des chantiers des logements sociaux).

«Des défis restent encore à relever. Les populations attendent beaucoup de nous ». C'est ce qu'a indiqué le nouveau ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Claude Isaac De à ses nouveaux collaborateurs hier. Ce, lors de la passation de charges avec le ministre sortant, Mamadou Sanogo, précédemment en charge de la construction, de l'urbanisme du logement et de l'Habitat social.

