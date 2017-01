Ile Maurice: Marché de Quatre-Bornes - Manifestation des marchands en vue

Autre argument avancé par les deux associations et leurs représentants légaux : la gêne que va générer un marché à proximité d'une école primaire et d'un quartier résidentiel.

Une manifestation pacifique est aussi prévue le lundi 16 janvier devant la municipalité. «Le parking n'est pas adapté pour un marché. Il n'y a pas assez de place, ni un toit et encore moins des toilettes. Et l'endroit est connu pour des accumulations d'eau», affirme Assad Peeroo.

Ils ne vont pas se laisser faire et comptent contester la décision de la municipalité. C'est ce qu'ont annoncé l'association des marchands de Quatre-Bornes et l'association des marchands de légumes lors d'une conférence de presse à l'hôtel Gold Crest, ce vendredi 13 janvier.

