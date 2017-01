Ile Maurice: Tromelin - Nouvelles négociations ou recours à la Cour internationale de justice

Outre les eaux poissonneuses, on y soupçonne aussi la présence de pétrole, de gaz et de nodules polymétalliques. L'accord-cadre de 2010 a été ratifié par le Sénat français mais est toujours en attente de ratification par le Parlement hexagonal.

Cet accord comporte trois conventions techniques sur la pêche, la protection de l'environnement et la recherche archéologique. La position du gouvernement mauricien est claire : si la France reconnaît la souveraineté de Maurice sur Tromelin, l'État mauricien est disposé à cogérer l'île et à faire un partage équitable des ressources minérales, naturelles ou autres se trouvant dans les eaux territoriales entourant Tromelin.

Sous le gouvernement de Navin Ramgoolam, Maurice, qui se base sur le Traité de Paris de 1814, par lequel la France cédait notre île et ses possessions à la Grande-Bretagne, arrache la signature d'un accord-cadre avec la France, le 7 juin 2010. Il porte sur la cogestion de Tromelin par Maurice et la France.

Les négociations avec la France pour le retour de Tromelin sous la juridiction mauricienne ont débuté en 1990, avec le président François Mitterrand et se sont poursuivies pendant 20 ans sous les présidences de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande.

L'ancien secrétaire général de la COI exprime des appréhensions par rapport à la ratification de l'accord de cogestion : «Je crains que, dans le climat électoral actuel, avec la montée de l'extrême droite et des réactions xénophobes et souverainistes, cette ratification risque d'être à nouveau compromise.»

Il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir de la gauche en France avec l'élection de François Mitterrand en 1981 et celle du MMM à Maurice, pour qu'une tentative de règlement soit enclenchée lors d'une rencontre en 1982, entre sir Anerood Jugnauth et François Mitterrand. J'ai participé à cette discussion», affirme-t-il.

Le ministre de la Santé Anil Gayan, qui a, dans le passé, détenu le portefeuille des Affaires étrangères, estime que rien n'est certain. «On ne sait pas ce qui se passera en France. Cependant, on ne peut pas remettre en question l'accord passé entre deux chefs d'État», dit-il.

«C'est le pire moment possible pour évoquer la ratification de l'accord de cogestion. François Hollande est sur la voie de sortie et l'élection présidentielle en France est imminente», déclare Paul Bérenger.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.