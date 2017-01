Angola: Le nombre des citoyens enrôlés pour les prochaines élections est satisfaisant

Quant au plan de mobilisation juvénile, Adão d'Almeida a estimé que le travail marchait très bien, car, a-t-il expliqué, jusqu'ici plus d'un million et 100.000 nouveaux enrôlements ont été réalisés.

Il a rappelé que lors de l'enrôlement spécial destiné aux citoyens résidants à l'étranger, et réalisé durant la période de suspension survenue entre la première phase et la seconde (soit du 27 décembre 2016 au 04 janvier 2017), quatre mille électeurs ont été enrôlés au niveau national.

Luanda — Les données globales des citoyens enrôlés durant la première phase du processus électoral indiquent plus de six millions 500.000 électeurs, ce qui satisfait quand même l'institution chargée d'effectuer cette opération, a fait savoir vendredi, à Luanda, le secrétaire d'Etat aux Affaires institutionnelles, Adão d'Almeida.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.