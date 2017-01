Afrique: Eliminatoires CAN Cameroun 2019 - Les deux Congo dans le groupe G

La radio privée Hot Cocao n'émet plus à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, l'une des 2… Plus »

Le tour préliminaire de la CAN 2019 se jouera entre le 20 et 28 mars 2017. Cette phase est réservée aux pays moins bien classés. Sao Tomé en découdra avec le Madagascar, les Comores avec l'Île Maurice et le Djibouti fera face au Soudan du Sud. Les trois vainqueurs de ces barrages vont ensuite intégrer leur groupe de qualification respectif.

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se disputera au Cameroun dans deux ans. Les Diables rouges du Congo sont logés dans le même groupe que les Léopards de la République démocratique du Congo. Le Zimbabwe et le Libéria sont dans le même groupe.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.