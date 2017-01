Cote d'Ivoire: Reggae - Kass Sky met son premier album «Prière» sur le marché !

« Prière », c'est l'intitulé du premier album de l'artiste ivoirien Kass Sky Yassong présenté officiellement par l'auteur ce vendredi 13 janvier 2017, à Abidjan-Marcory. Il s'agit d'un opus de 10 titres et un remix chanté en quatre langues, à savoir le dioula, le français, le sénoufo et l'anglais.

De son vrai nom Kassorio Koné, Kass Sky qui vit depuis 2007 au Canada, dit être inspiré par la musique de la star ivoirienne Alpha Blondy.

Par la « Prière », il fait appel à Dieu afin qu'il descende ses grâces sur les Africains en proie à la souffrance. Tout en faisant cas des maladies, des guerres en n'en point finir sur le continent. Il interpelle par ailleurs les gouvernants afin qu'ils changent de mentalité pour le bonheur des populations.

A travers des titres comme « Bendiana » en Sénoufo (langue locale) et « Domination », il prône la paix, souhaite que les barrières et les inégalités entre les uns et les autres, « Noirs et blancs, hommes et femmes, pays développés et pays pauvres », soient brisées pour construire les pays.

Dans la charpente de cette œuvre musicale, le reggaeman dit avoir eu l'accompagnement de musiciens chevronnés à Abidjan et à Montréal. Il faut signaler que « Prière » est sur le marché ivoirien depuis le 31 décembre 2016.