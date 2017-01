Gabon/Cote d'Ivoire: CAN "Gabon 2017" - Dussuyer et ses poulains grandissimes favoris !

Après deux matches pleins de préparation, face aux "Vikings" de la Suède et les "Crânes" de l'Ouganda, les Éléphants de Côte d'Ivoire se sont envolés le12 janvier 2017, pour le Gabon. À Oyem plus précisément, où ils prendront leur quartier général.

Michel Dussuyer et ses poulains qui se sont mis dans la posture de la reconquête de leur titre en remportant les deux affiches alléchantes de la préparation d'avant Can, affichent un optimisme qui ferait pâlir de jalousie n'importe quelle autre nation africaine de football en ce moment.

Deux matches, deux victoires pour cinq buts empochés contre un seul encaissé. De toute évidence, l'équipe de l'ancien cannais affiche un moral de fer et une solidité dans tous ses compartiments.

Menés face à la Suède, Serey Dié et ses coéquipiers ont toujours cru en leur victoire. Face à la meilleure nation africaine de l'année 2016, lors de leur seconde sortie, c'est une "avalanche" offensive qui a été servie aux "Crânes" d'Ouganda (3-0). Toujours avec les mêmes arguments: solidité défensive, intransigeance, fluidité et créativité dans l'entrejeu et une efficacité rarement démenties sur le front de l'attaque.

Dussuyer a les hommes et les arguments pour défendre crânement son titre au Gabon. En tout état de cause, c'est une équipe conquérante des Éléphants en pleine confiance et déterminée à se succéder qui a atterri à Oyem.

Le grand bal s'ouvre ce samedi 13 janvier 2017 par la poule A, au stade de l'Amitié de Libreville, avec les oppositions Gabon-Guinée Bissau (16h00) et Burkina Faso-Cameroun (19h00).

L'équipe de l'ancien sélectionneur du Sily national de Guinée et de l'As Cannes, logée dans la poule C, a encore trois jours pour faire les derniers réglages avant son entrée en lice le 16 janvier 2017, à Oyem. Où ils sont attendus de pieds fermes par des Éperviers du Togo, revanchards, sous l'impulsion d'un certain Emmanuel Adebayor Cheyi.