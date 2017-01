Afrique: Banque mondiale - "La Côte d'Ivoire enregistre une forte production agricole..."

Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur les perspectives de l'économie mondiale, "de nombreux pays exportateurs de produits agricoles comme la Côte d'Ivoire, où la croissance a progressé de 7,8%, et l'Éthiopie, où elle a atteint 8,4%, ont enregistré une forte production à la faveur d'investissements dans les infrastructures".

Dans cette publication, la banque fait savoir que la croissance dans la région Afrique subsaharienne a ralenti à 1,5% en 2016 (le taux le plus faible depuis plus de deux décennies). Pendant ce temps, les pays exportateurs de produits de base s'adaptent à la baisse des prix.

De ce fait, les programmes de grande envergure d'investissement dans les infrastructures continueront de soutenir la forte croissance dans les pays exportateurs de produits agricoles, notamment en Côte d'Ivoire et en Éthiopie, indique la banque.

Qui table sur une croissance de plus de 8% dans ces pays. « La croissance en Afrique subsaharienne devrait enregistrer un léger rebond à 2,9% en 2017, la région continuant à s'adapter à la baisse des prix des produits de base.

La croissance en Afrique du Sud et dans les pays exportateurs de pétrole devrait être plus faible, alors qu'elle devrait rester robuste dans les économies peu riches en ressources naturelles », annonce la Banque mondiale.

L'institution de Bretton Woods soutient que la reprise après la crise d'Ebola devrait permettre d'enregistrer une croissance de 4,6% en Guinée, de 5,8% au Liberia et de 6,9% en Sierra Leone.

Toutefois, « les risques d'aggravation des perspectives demeurent prépondérants. Sur le plan extérieur, l'incertitude accrue des politiques aux États-Unis et en Europe pourrait entraîner l'instabilité des marchés des capitaux et l'augmentation des coûts d'emprunt ou réduire les flux de capitaux vers les marchés émergents et frontières.

Une inflexion des flux de capitaux en direction de la région porterait un coup dur à des monnaies faisant le plus l'objet de transactions, comme le rand sud-africain.

Un ralentissement plus prononcé que prévu en Chine pourrait peser sur la demande de produits d'exportation et saper les prix. La faiblesse persistante des prix des produits de base réduirait les soldes budgétaires et les soldes des comptes courants, contraignant les pays à des réductions des dépenses qui pourraient affaiblir la reprise et l'investissement », prévient la Banque mondiale.