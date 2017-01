Sénégal: Pression fiscale - Le Secteur privé interpelle l'Etat

Au total 14 nations ont remporté la Coupe d'Afrique des nations (CAN), lors des 30 dernières phases… Plus »

Prenant la parole, le Directeur général des Impôts et Domaines, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ a rappelé qu'il existe une exonération d'impôt pour les entreprises lors de leur première année et que l'opportunité ou non de maintenir l'IMF sera étudiée. Concernant le harcèlement fiscal, M. Bâ confie que le pendant du système déclaratif des impôts c'est le contrôle, toutefois, une étude a montré qu'en réalité une entreprise n'est contrôlée que tous les 2 à 3 ans.

Lors de cette rencontre, les patrons d'entreprises sont revenus sur le rapport entre impôt et entreprises pas toujours facile. Michel Tero, chargé de la fiscalité au niveau du Conseil national du Patronat (Cnp) a déploré les innombrables problèmes qu'ont les entreprises avec les collectivités locales et aussi le fait que l'Etat central laisse faire. « Il faut que l'Etat reprenne certaines taxes locales qui ont un caractère national.

Le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan a organisé ce vendredi une concertation avec le secteur privé sénégalais dans le cadre de l'importante initiative lancée par son Excellence le Président de la République Macky SALL, invitant tous les acteurs économiques, politiques, de la société civile, du secteur privé et tous les chefs religieux à un dialogue autour des questions d'intérêt national.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.