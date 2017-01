Congo-Kinshasa: Accord du 31 décembre - Makila, Bussa, Bitakwira et Ruberwa veulent d'abord consulter leurs bases

Un consensus a pu être dégagé, jeudi au Centre interdiocésain, entre la MP et le… Plus »

José Makila, Jean Lucien Bussa, Justin Bitakwira et Azarias Ruberwa, du groupe de l'opposition non signataire de l'accord de la Saint Sylvestre, restent «ouverts» à la signature de l'accord mais aimeraient avant tout consulter leurs bases. L'abbé Donatien Nshole, secrétaire général intérimaire de la Commission épiscopale nationale du Congo (CENCO), l'a déclaré vendredi 13 janvier après le rencontre entre ces personnalités et les évêques catholiques.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.