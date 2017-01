Angola: Réalisation d'un séminaire régional sur la simplification de l'enregistrement d'enfants

Moçâmedes (Angola) — Un séminaire régional sur la simplification de l'établissement des actes d'extraits de naissance, civil, de l'union de fait et procédure de simplification et dynamisation de l'enregistrement des immeubles a débuté ce vendredi, à Moçâmedes, capitale de la province de Namibe(Sud).

Prennent part à cette activité, les notaires, responsables et fonctionnaires provinciaux du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de Huila (sud), Cunene (sud), Cuando Cubango (sud) et Namibe (sud).

Le directeur National de la Politique du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Pedro José Filipe, qui anime l'activité a, à l'ouverture dudit séminaire, souligné que, ces dernières années, le pays est en constance transformation dans les différents secteurs de la vie économique et sociale.

À cet effet, a-t-il ajouté, qu'il est nécessaire que les lois, normes et règlements soient revues, car, d'après lui, ces instruments juridiques doivent être matérialisés par tous les opérateurs et fonctionnaires de justice, afin d'harmoniser et aligner ces actes

Il a, également, indiqué que ce projet a été par la Direction Nationale du Registre d'Actes Notaires et de la Politique de Justice, ayant commencé en novembre 2016 dans la capitale du pays.

"C'est un programme à caractère national et nous espérons que les débats qui se réaliseront puissent servir comme votre noble travail", a- t- il expliqué.