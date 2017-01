Ile Maurice: Des bourses d'études offertes par l'United World Colleges

«Faire de l'éducation une force qui réunit les peuples, les nations et les cultures pour construire un monde en paix et un avenir durable.» Telle est la devise de l'United World Colleges (UWC). Présent sur les cinq continents avec 16 collèges et près de 60 000 étudiants venant de plus de 180 pays, l'UWC offre la chance aux Mauriciens d'étudier dans un de ses établissements à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Arménie, au Japon, à Maastricht, au Canada, au Swaziland, en Inde et en Chine. Selon un communiqué émis ce vendredi 13 janvier, un appel à candidatures est lancé jusqu'au mois de mars.

Le comité national de l'United World Colleges (UWC) vient de sélectionner Roupsha Balisson, une jeune Mauricienne pour une bourse d'études. Cette jeune résidente du SOS Children's Village se rendra au collège UWC Costa Rica pour compléter le Baccalauréat International en septembre. Cette bourse comprend le billet d'avion ainsi que l'argent de poche.

Pour Yamal Matabudul, le Président du comité UWC Mauritius, «UWC a pour but de donner aux jeunes des outils qui leur permettent de répondre aux défis de notre monde devenu global. Nous voulons former des élèves qui, par leurs actions et par leur exemple personnel, peuvent devenir des meneurs dans leur communauté qui apportent une différence positive dans le monde.»

Jusqu'ici, plus de 75 étudiants ont représenté l'île Maurice dans 11 collèges distincts du réseau UWC au cours des 19 dernières années.

Pour les intéressés, il suffit de voir les critères, d'envoyer la requête de candidature par courriel et suivre les instructions affichées sur le site de l'UWC.