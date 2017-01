Ile Maurice: Jocelin Louis - «Maurice agit comme un colon envers des colonisés»

Le MIR ne promet pas que les Rodriguais seront plus riches après l'indépendance. Mais ils pourront décider seuls de ce qu'ils veulent pour leur pays. Ils ne dépendront plus d'étrangers. Quand nous n'aurons plus peur de l'inconnu, nous serons libres.

Non. Mais ils mènent des campagnes et les gens qui ont peur du changement préfèrent voter pour ces partis. Les politiciens traditionnels ne s'occupent pas des vrais problèmes de Rodrigues. Ils ont à cœur leur propre intérêt.

Quelqu'un qui ne reconnaît pas l'annexion de Rodrigues à Maurice. Je considère que cela a été fait sans le consentement des Rodriguais. Lor zafer Rodrig, péna pli gran exper ki Rodrigé. C'est ce qui m'a poussé à mener ce combat et à fonder le Mouvement indépendantiste rodriguais (MIR) en 2010. C'est notre pays et c'est à nous de le diriger, pas à des étrangers !

