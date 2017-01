Sénégal: CAN 2017 - Pape Kouly Diop conscient de l'attente qu'il y a autour des Lions

Le Sénégal, meilleure nation africaine au classement FIFA (33e) présente en effet l'un des effectifs les plus fournis de cette CAN 2017. Les Lions de la Teranga n'ont qu'un rêve: repartir du Gabon avec le trophée. Finaliste malheureux en 2002, le Sénégal a entrepris de retrouver sa notoriété de 2002 depuis quelques temps.

L'équipe a d'ailleurs survolé les éliminatoires avec six victoires en six matchs. Jamais titré dans l'histoire de la compétition, le Sénégal pourrait bien soulever le Graal en février prochain. Menés par l'excellent Sadio Mané en attaque, le collectif dirigé par l'entraîneur local Aliou Cissé a tout pour faire office d'épouvantail.

A quelques heures du début de la CAN 2017, Pape Kouly Diop se sent, « super motivés. On sait l'attente qu'il y a autour de cette équipe. Nous allons essayer de ne pas nous mettre la pression nous-mêmes parce qu'il y a déjà beaucoup de pression.

Et de prendre match par match parce que c'est cela qui va nous amener le plus loin possible, a confié le milieu de l'Espanyol Barcelone dans des propos relayés par galsenfoot avant d'évoquer l'objectif visé à cette CAN 2017. Moi je n'ai pas d'objectif personnel.

J'ai un objectif collectif. J'ai l'objectif que tous les Sénégalais ont. Et inch Allah, on va tout faire pour y arriver mais en prenant match par match. Il ne faut pas se mettre la pression dès à départ. »

Il faut souligner la qualité du groupe avec 21 professionnels sur les 23 qui évoluent en Europe dans les championnats les plus relevés. Le Sénégal a sans doute l'une des plus belles équipes du continent et peut surfer sur la réussite du sélectionneur Aliou Cissé qui affiche un bilan de 13 victoires en 16 matchs depuis sa nomination en 2015.

La présence de Moussa Sow (Fenerbahçe, Turquie), de Mouhamed Diamé (Newcstle, Angleterre) ou encore du Stéphanois Cheikh Mbengue peuvent également permettre au Sénégal de nourrir des ambitions élevées à la CAN 2017.