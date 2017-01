Gabon: CAN 2017 - Zoom sur la ville de Franceville

La CAN 2017 se joue au Gabon du 14 janvier au 05 Février. Quatre villes accueillent les équipes et les rencontres. Parmi elles, Franceville.

Franceville est le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué et du département de la Mpassa. Elle est la troisième ville du pays en nombre d'habitants et est divisée en quatre arrondissements.

Franceville est arrosée par le fleuve Ogooué et par la rivière Mpassa et se trouve à 512 km au sud-est de Libreville, la capitale. Sa population s'élevait à 31 193 habitants en 1993 et à 110 568 habitants en 2013. Franceville est le terminus du chemin de fer Transgabonais et de la route nationale N°3.

En raison de sa situation en relative altitude, près des plateaux Batéké qui s'étendent jusqu'au Congo, elle bénéficie d'un climat plutôt tempéré.

Le site se caractérise par un centre-ville animé au milieu d'une cuvette plutôt profonde, entourée d'une série de collines abritant un habitat très dispersé. Une petite portion du fleuve Ogooué traverse la partie occidentale de la commune du sud vers le nord.

Franceville possède un aéroport international, le troisième du pays, situé à 25 km de la ville dans le quartier de Mvengue qui abrite également la 2e base aérienne du pays.

Le village d'origine s'appelait Masuku, nom tiré des chutes éponymes. L'endroit rappelant fort bien un certain paysage de la France, il fut rebaptisé Franceville par Pierre Savorgnan de Brazza en 1880.

Franceville est peuplée par des Obambas et des Batékés présents dans les départements de Lekoni et Lekori ; les autochtones sont les Bakaningui, les Ndoumou, les Mbaghouin et Bawoubou qui sont arrivés après les pygmées. Franceville sera le parc d'attraction du groupe B composé de l'Algérie, du Sénégal, de la Tunisie et du Zimbabwe.

Pour rappel, la CAN 2017 se joue au Gabon et démarre ce samedi 14 janvier.