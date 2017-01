Sénégal: Une direction de la communication du ministère de la Santé préconisée

Au total 14 nations ont remporté la Coupe d'Afrique des nations (CAN), lors des 30 dernières phases… Plus »

Cette perspective est de nature à "bâtir un capital de confiance", à "renforcer la cohérence et la concertation" tout en contribuant à la valorisation des performances du secteur de la santé et de l'action sociale, a-t-elle fait valoir.

Ce cadre stratégique visé devrait aider le ministère de la santé et de l'Action sociale à "améliorer sa politique de communication institutionnelle pour une meilleure prise en charge sanitaire et sociale des populations d'ici fin 2018".

"Nous proposons la création d'une direction de l'information et de la communication qui intégrerait les différents aspects de la communication au sein du ministère pour une bonne mutualisation et cohérence de nos activités", a annoncé Aïssatou Diouf Niang de la cellule de communication du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'est doté d'un nouveau plan de communication dont l'une des propositions porte sur la mise en place d'une direction de l'information et de la communication, a-t-on appris jeudi des responsables de ce département ministériel.

