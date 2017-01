Gabon: CAN 2017 - Zoom sur la ville de Libreville

La principale attraction de cette CAN 2017 qui débute ce samedi 14 février restera la ville de Libreville, capitale politique et administrative du Gabon, première ville du pays en nombre d'habitants et le chef-lieu de la province de l'Estuaire.

Sa population est estimée à 850 000 habitants en 2014. C'est la ville la plus peuplée du Gabon. Le nombre de Librevillois dépasse peut-être cette statistique du fait d'une immigration non maîtrisée. La population totale du Gabon est estimée à 1 534 300 habitants en 2010. Libreville est située sur l'estuaire du Gabon, sur la côte nord-ouest du pays.

Par ailleurs, c'est la forme de caban marin que représentent la capitale gabonaise et sa proche région, qui donna l'idée aux explorateurs portugais qui la découvrirent en 1472, de la nommer Gabão. Par extension, c'est plus tard que le pays tout entier prendra l'appellation Gabon.

L'embouchure du delta du fleuve Komo qui se jette dans le golfe de Guinée, baigne la périphérie sud de Libreville, tandis qu'au nord, la forêt et la mangrove règnent sur un vaste espace quasi inhabité qui s'étend jusqu'au parc national d'Akanda.

Libreville est édifiée sur un relief accidenté, parsemé de multiples collines et de vallons traversés par des cours d'eau plus ou moins importants qui se jettent dans l'estuaire du Gabon (estuaire du Komo).

Parmi les cours d'eau les plus connus de Libreville, on peut citer l'Arambo, la Nomba, Batavéa. La ville compte plusieurs clubs de football dont notamment: Boca Football Club de Libreville, Delta Téléstar Gabon Télécom FC, USM Libreville, Sogéa FC, Missile Football Club et Football Canon 105 de Libreville.

La capitale gabonaise est le siège du groupe A composé du pays hôte, de la Guinée Bissau, du Burkina Faso et du Cameroun. Son stade de l'amitié offrira son hospitalité à la cérémonie d'ouverture de la CAN 2017 qui débute ce samedi 14 Janvier pour s'achever le 05 février.