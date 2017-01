Afrique: XXVIIè Sommet Afrique-France - Daniel Kablan Duncan à Bamako

Nommé le10 janvier dernier au poste de Vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan s'est envolé ce vendredi 13 janvier pour la capitale malienne (Bamako). Où il représentera le Président de la République, Alassane Ouattara, au Sommet Afrique-France qui se tient les 13 et 14 janvier 2017.

Pour cette première sortie en qualité de Vice-président, l'ex Premier ministre, conduira une délégation composée, entre autres, de Monsieur Marcel Amon-Tanoh, ministre des Affaires étrangères, de M. Ally Coulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, ainsi que des ambassadeurs de Côte d'Ivoire en France et au Mali.

Le sommet de Bamako réunira une trentaine de Chefs d'Etats et de gouvernement, en présence du Président de la République française, François Hollande.

Le sommet enregistrera, en outre, la participation du Secrétaire Général de l'Onu, du Président de la Banque mondiale, du Président de la Banque Africaine de Développement, du Président de la Commission de l'Union Africaine, du Président de la commission européenne, ainsi que d'éminents hommes d'Affaires.

Le thème central du Sommet de Bamako porte sur le partenariat, la paix et l'émergence. Il sera l'occasion pour les Chef d'Etat et de gouvernement d'« assurer une réflexion d'ensemble sur les nouveaux défis à la paix et à la sécurité surgis depuis le sommet Afrique-France de 2013 et les réponses communes à y apporter et, discuter des façons de mieux accompagner l'émergence africaine en termes d'éducation, de formation, d'investissements et d'appui au développement.».

Les Chefs d'Etat et de gouvernement aborderont ainsi des questions touchant aux défis et aux menaces à la paix, mais également des questions économiques, notamment l'émergence, pour une croissance créatrice d'emplois.

Au plan bilatéral et multilatéral, le Vice-président Daniel Kablan Duncan saisira l'opportunité de cette rencontre pour transmettre le message de fraternité et de solidarité du Chef de l'Etat Alassane Ouattara, Président de la République à ses pairs.

Au terme du Sommet, le Vice-Président regagnera Abidjan le samedi 14 janvier 2017.