Gabon: CAN 2017 - Zoom sur la ville de Port-gentil

Port-Gentil, l'une des villes qui accueillent les matchs de la CAN 2017, est le chef-lieu de la province de l'Ogooué-Maritime. C'est la deuxième ville du pays en nombre d'habitants. Située sur l'île Mandji, à 144 km au sud-ouest de Libreville, elle a été nommée du nom d'Émile Gentil.

La devise latine de Port-Gentil est : « Olim arena, hodie, urbs » : « une plage de sable autrefois, aujourd'hui une ville ».

Les Port-Gentillais sont un peu moins de 137000 habitants. La ville bénéficie d'un climat tropical, ponctué par une saison « sèche » et une autre de pluies. Elle est bordée des plages Cap Lopez et secteur Sogara Port-Gentil. L'avenue Léon-Mba est l'axe principal de la ville.

Il la traverse entièrement et la divise en deux. D'un côté, la « ville » où l'on peut trouver les commerces, les banques, les marchés, les services postaux, ou encore les cliniques et les hôpitaux... Et de l'autre les « quartiers résidentiels » et les bidonvilles, où vivent la majeure partie des habitants.

Il n'existe pas de route reliant Libreville à Port-Gentil. Les déplacements entre les deux plus grandes villes du pays s'effectuent soit par avion, soit par voie maritime. Les denrées alimentaires et matérielles sont donc acheminées le plus souvent par bateau depuis Libreville. Ce système favorise le développement des infrastructures portuaires et permet la création d'emplois.

Port- gentil ouvre ses portes dans le compte de cette CAN 2017 au groupe D composé du Ghana, Mali, Egypte et Ouganda.