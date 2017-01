Sénégal: AJ-PADS/Authentique s'inquiète de "l'afflux massif" de réfugiés gambiens au Sénégal

Au total 14 nations ont remporté la Coupe d'Afrique des nations (CAN), lors des 30 dernières phases… Plus »

Ce parti proche de la mouvance présidentielle sénégalaise lance "un appel pressant à tous les acteurs de la vie politique gambienne à consacrer toutes leurs forces et capacités pour garantir au peuple souverain de Gambie la paix et le respect de son choix".

Dans un communiqué reçu à l'APS, la direction d'AJ-PADS/Authentique demande au gouvernement sénégalais et aux organisations humanitaires de "créer des conditions favorables à l'accueil, à l'installation, à la prise en charge et à l'encadrement des réfugiés" en provenance de la Gambie.

Dakar — Le secrétariat exécutif d'And Jëf-Parti africain pour la démocratie et le socialisme (AJ-PADS/Authentique) fait part de son inquiétude face à "l'afflux massif" de réfugiés gambiens dans certaines parties du Sénégal, dont la Casamance (sud) et les régions de Kaolack et de Fatick (centre).

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.