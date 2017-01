Angola: L'écrivain António Fonseca élu secrétaire général de l'Académie des Lettres

Luanda — L'écrivain António Fonseca a été élu jeudi secrétaire général de l'Académie Angolaise de Lettres (AAL), par l'Assemblée générale de l'association culturelle réunie pour la première fois, à Luanda.

L'élection du générale Secrétaire de l'AAL figurait dans l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée, qui a également discuté et approuvé le programme d'action et le budget pour 2017.

Au cours de l'acte, il a également été nommé le porte-parole de l'AAL, l'académicien Luis Kandjimbo.

L'assemblée des académiciens a été présidée par son président, Artur Pestana (Pepetela), aux côtés du PCA de l'AAL, Boaventura Cardoso, ainsi que José Luís Mendonça, secrétaire du présidium de l'Assemblée Générale.

António Fonseca a été élu à l'unanimité, avec 15 voix. La mission et la vocation principale de l'AAL consiste à la mise en œuvre fructueuse des programmes et actions de promotion, valorisation et diffusion d'études sociales avancées sur la tradition orale, la création littéraire, les langues, les littératures et les communautés humaines.

Poète, écrivain et essayiste angolais, António Fonseca est né le 9 juillet 1956, dans la région de Ambriz, province de Bengo.

Il est diplômé en économie de l'Université Agostinho Neto et titulaire d'une maîtrise en études spécialisées de la politique culturelle et action artistique internationale de la Faculté de droit et sciences politiques à l'Université de Bourgogne en France.

Il est co-fondateur de la Brigade Jeune de Littérature de Luanda (BJLL) et de l'Union des Ecrivains Angolais (UEA).

António Fonseca est l'auteur des ouvrages suivants: Raízes (1982); Sobre os Kikongos de Angola (1985), entre autres.