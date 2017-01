Algérie: Mondial militaire de football - La sélection algérienne quitte Alger à destination d'Oman

Alger — La sélection algérienne militaire de football s'est envolée jeudi à destination d'Oman pour prendre part à la Coupe du monde militaire (13-29 janvier) avec la participation de seize (16) pays membres du Conseil international du sport militaire (CISM), a indiqué un communiqué du MDN.

Un vol spécial a été programmé pour prendre en charge le déplacement de l'équipe nationale militaire de football depuis la base militaire de Boufarik vers le Sultanat d'Oman, pays organisateur, précise la même source.

A son départ, la délégation algérienne a été saluée par le Général major, Cherif Zerrad, chef du département emploi et préparation (EM-ANP), le Général major, Mokdad Benziane, directeur du personnel au ministère de la défense nationale (MDN) et en présence du chef service des sports militaires et des cadres de l'armée nationale populaire.

Une cérémonie d'encouragement avait été organisée mercredi au bowling de Ben Aknoun, marquée par la présence de cadres de l'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), du président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj et de quelques joueurs de la glorieuse équipe du FLN.

L'Algérie évoluera lors de la Coupe du monde militaire (Mondial-2017) dans le groupe B avec l'Allemagne, la Corée du Nord et l'Iran. Les Verts entameront la compétition le 16 janvier face à l'Allemagne, avant de donner la réplique à l'Iran puis à la Corée du Nord, respectivement les 18 et 20 du même mois.

Le groupe A est composé du pays hôte Oman, de la Guinée, du Bahreïn et de la France. La poule C est formée de l'Egypte, de la Pologne, du Canada et de la Syrie. Enfin, l'Irlande, le Mali, le Qatar et les Etats-Unis composent le groupe D.