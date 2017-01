Sénégal: Le Sénégalais Oumar Niasse rejoint Hull City

Comme annoncé, Oumar Niasse finira la saison avec Hull City. Sous contrat jusqu'en juin 2020 avec Everton, l'attaquant international sénégalais rejoint les Tigers. Mis à l'écart à Everton, Oumar Niasse s'était mis dans la tête de s'imposer en Angleterre.

Recruté pour près de dix-huit millions d'euros il y a un an, l'ancien joueur du Lokomotiv Moscou a été prêté jusqu'à la fin de la saison.

Une opération assortie d'une option d'achat, alors que les Tigers vont prendre en charge l'intégralité de son salaire. L'attaquant, passé par le Lokomotiv Moscou, tentera avec ses coéquipiers de maintenir les Tigers dans l'élite du football anglais.

📑 | Niasse arrives at the KCOM Stadium on a loan deal from @Everton until the end of the season #WelcomeOumar pic.twitter.com/fzISrbU0Je

-- Hull City (@HullCity) 13 janvier 2017