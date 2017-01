Algérie: El Ghazi insiste à Saida sur la répartition équitable des postes de travail

Cette entreprise prévoit d'intégrer 40 autres jeunes dans des postes permanents pour couvrir les capacités productives existantes de cette entreprise qui produit pour la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la Direction générale de l'administration pénitentiaire, la Société de distribution de l'électricité et du gaz (SDO) et Naftal, entre autres clients.

M. El Ghazi a présidé, lors de l'inspection de la nouvelle entreprise spécialisée en habillement à Saida, une cérémonie de signature d'un accord cadre entre l'agence de wilaya de l'emploi, la direction de la formation et de l'enseignement professionnels et la nouvelle société pour former des jeunes dans le domaine de la couture en six mois.

En réponse, il a exprimé son optimisme quant à la baisse de ce taux en 2017, eu égard aux nouveaux projets d'investissement dont ceux de construction de 6.000 logements et de création d'entreprises industrielles et semi industrielles.

Animant un point de presse à Hammam Rabi (commune de Ouled Khaled), le ministre a souligné que son secteur à un rôle d'accompagnement des demandeurs d'emploi et des pourvoyeurs, ajoutant que les nouvelles prestations dont celle du médiateur permet aux demandeurs et aux pourvoyeurs de s'inscrire à distance sur le site électronique de l'agence de l'emploi sans se déplacer.

Lors d'une visite d'inspection dans la wilaya, Mohamed El Ghazi a mis l'accent sur la transparence et la prise en considération de la priorité et de l'ancienneté dans l'octroi des contrats de travail gérés par l'agence de wilaya de l'emploi.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.