Algérie: Le théâtre pour enfants nécessite une stratégie pour assurer une présence régulière sur la scène

De son côté, Sami Nasri, président de l'association "Essitar edhahabi" pour les arts et la culture, la production d'£uvres théâtrales pour enfants demeure "infime" à Constantine faute d'une stratégie "claire" de promotion de la culture pour enfants qui sont une catégorie de public "difficile" et intransigeant qui réagisse immédiatement à la faiblesse d'un spectacle en en détournant l'attention.

Pour le président de la coopérative culturelle El Massil qui a signé de nombreuses £uvres dont "El Kenz oua El-Achkia ethalatha", "Ghorour essarsour" et "Meftah el-marid", il ne faut pas écarter du théâtre pour enfants le conseiller psychopédagogique appelé à s'exprimer sur les valeurs contenus par l'oeuvre et la pertinence de nombre de choix dont ceux relatifs à la langue et aux couleurs.

Des efforts non négligeables sont faits dans la ville des ponts suspendus pour donner cette continuité aux spectacles pour enfants avec une certaine multiplication des spectacles programmés au théâtre régional, à la maison de la culture Malek Haddad et à la grande salle des spectacles Ahmed Bey, ajoute le même artiste qui considère que ces initiatives demeurent "insuffisantes" pour faire développer la pensée créative chez les enfants.

Constantine — Le théâtre pour enfants a plus que jamais besoin d'une stratégie étudiée qui devra le sortir du cadre événementiel pour lui assurer une présence régulière avec la mission d'extirper l'enfant de l'univers "virtuel" dans lequel il vit aujourd'hui, ont affirmé à l'APS des présidents de troupes et compagnies théâtrales de Constantine.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.