Afrique: CAN 2017 - Qui sont les favoris pour soulever le trophée?

S'il est assez probable que le titre de la CAN 2017 se joue entre ces nations citées plus haut, d'autres sélections peuvent espérer tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de la RDC avec à sa tête Florent Ibenge et du Gabon pays organisateur amené par leur attaquant star Pierre-Emerick Aubameyang.

Absente sur la scène continentale depuis 2010, la nation la plus titrée du continent (7titres) est de retour après un long passage à vide. Les Pharaons peuvent s'appuyer sur une statistique incroyable pour croire en leurs chances : ils ont remporté les trois dernières éditions auxquelles ils ont participé, en 2006, 2008 et 2010.

Finaliste malheureux de la CAN 2015 perdue aux tirs aux buts, les Black stars compte sur cette édition pour vaincre le signe indien. Et cette fois, la sélection ghanéenne à toutes les cartes en mains pour décrocher le trophée ce qui serait une première depuis 1982.

A quelques heures du coup d'envoi de la CAN 2017, qui sont les favoris pour soulever au soir du 5 février le trophée? Tour d'horizon des forces en présences. Alors que la CAN 2017 débute ce samedi 14 janvier nous vous faisons les états des lieux des différentes nations favorites à cette édition.

