Sénégal: L'endettement du pays est soutenable, assure Amadou Ba

Amadou Ba a par ailleurs fait part de la volonté de l'Etat de diversifier les sources de la croissance et d'orienter davantage l'investissement vers les secteurs porteurs qui vont générer de "l'emploi massif" pour les jeunes et les femmes.

"Depuis 1980, la basse des 6 % n'a été franchi que six fois. Et, pour la première fois, le taux de croissance va atteindre 6 % de manière consécutive", dit-il, évoquant des résultats macroéconomique satisfaisants.

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan s'adressait à des journalistes, au sortir d'une concertation économique et sociale avec le secteur privé.

"Le Sénégal a un endettement soutenable. Un endettement fait pour l'essentiel avec des partenaires multilatéraux et dans plupart des cas, avec une concessionnalité de 15 %, c'est-à-dire un élément don au moins de 15 % et dans certains cas jusqu'à 25 %", a-t-il indiqué.

Dakar — L'endettement du Sénégal, caractérisé dans certains cas par une concessionnalité d'au "moins 15%", demeure "'soutenable" et "mesuré", a estimé, vendredi, à Dakar, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ.

