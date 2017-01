Cameroun: Les Lions ont leur mot à dire

Entretien avec le Président du Groupe Fadil sur les grands moments qui ont ponctué 2016 et les… Plus »

Même le champion sortant la Côte d'Ivoire affichait de modestes ambitions en 2015 en Guinée équatoriale. Dans la poule A où ils se trouvent en compagnie du Gabon, du Burkina Faso et de la Guinée Bissau, les Lions indomptables ont donc bien leur mot à dire. Et la suite de la compétition dépendra des trois premiers matches. En attendant, on peut simplement dire Allez les Lions !

La décision devrait donc se faire sur le terrain. Par ailleurs, les dernières éditions de la CAN ont mis en relief un nivellement des valeurs sur le continent. La Zambie vainqueur en 2012 n'était pas attendue à cette fête-là ; pas plus que le Burkina Faso, finaliste en 2013.

Aucune baisse de régime des Lions Indomptables ne saurait dès lors justifier, ni le pessimiste de leurs fans, ni les railleries de leurs adversaires. Au demeurant, les observateurs sont d'avis que la 31e édition de la CAN sera l'une des plus ouvertes de l'histoire. En effet, aucun favori indiscutable ne se démarque.

Le Cameroun y va certes avec les moyens (sportifs !) du bord, mais malgré tout, prendre les Lions indomptables de haut serait risqué. En effet, même si l'on est à des années lumières des glorieuses époques des Milla, Abega ou de Rigobert Song, Patrick, Mboma, Samuel Eto'o Fils et consorts, le Cameroun demeure une valeur sûre du football continental. Et ce crédit-là résiste à l'épreuve du temps.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.