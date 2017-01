Sénégal: Trois tonnes de matériels de secours remises aux Sapeurs-pompiers

Dakar — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo a remis, vendredi à Dakar, quelque 3 tonnes de matériels d'urgence et de secours à la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers et à la direction de la protection civile.

"Au-delà de son caractère symbolique, ce don composé de 3 tonnes de matériels d'urgence et de secours (...) permet de saluer à sa juste valeur la coopération bilatérale avec l'OIPC (Organisation internationale de la protection civile)" a-t-il dit.

Abdoulaye Daouda Diallo présidait la cérémonie de remise d'équipements offerts par l'OIPC, une organisation intergouvernementale qui a toujours répondu positivement aux sollicitations du Sénégal.

Le matériel est composé entre autres de 3 compresseurs, de 2 motos pompes, d'équipements de protections individuelles et d'un matériel accessoire.

"Ce partenariat au demeurant déjà fécond, devrait se poursuivre en se renforçant eu égard au leadership du Sénégal au sein de cette organisation mondiale" a-t-il encore soutenu, rappelant que le Sénégal a adhéré à l'OIPC en 1975.

Selon lui, le Sénégal a toujours eu pour objectif de contribuer à renforcer le cadre stratégique et opérationnel du secteur de la défense civile.

Pour sa part, le chef de la division étude et opération de la Direction de la protection civile, le capitaine Aly Cissé a soutenu que le matériel reçu va "réduire la durée d'intervention des sapeurs-pompiers et faciliter leur tâche notamment en cas d'accident, d'effondrement de bâtiments, etc.".