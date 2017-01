Algérie: Relance de la réalisation de 17 établissements scolaires à Mostaganem

Mostaganem — La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit a fait savoir, jeudi à Mostaganem, qu'il a été décidé de relancer les travaux de 17 établissements scolaires des trois paliers à travers différentes communes de la wilaya sur un total de 20 dont la réalisation étaient en instance.

Ces projets concernent 10 écoles primaires, 6 CEM et lycées à travers les communes de la wilaya, a souligné Mme Benghebrit lors d'une rencontre avec le corps éducatif à la bibliothèque principale de lecture publique.

Elle a indiqué dans ce sens, que 60 pour cent des élèves du primaire de la wilaya de Mostaganem sont soumis au système de double vacation. Les travaux de ces infrastructures éducatives seront lancés dans les prochains jours et réceptionnés l'année prochaine, dans le but de réduire le taux d'occupation des classes actuellement à 45 élèves et plus par classe.

Le secteur dispose dans la wilaya de 446 écoles primaires, 167 CEM et 43 lycées, a-t-on appris.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya, Mme Benghebrit a souligné que l'adoption cette année de l'atelier du théâtre au sein des établissements scolaires dans les wilayas de Mostaganem, Constantine et Béjaia qui ont une expérience en ce domaine, s'ajoute à celle de l'atelier de lecture récréative adoptée la saison écoulée.

Au sujet d'une grève le 28 janvier en cours, à laquelle appellent des syndicats, la ministre a exhorté les partenaires sociaux à choisir le jour de samedi pour ce mouvement pour ne pas perturber les cours, assurant que les portes du dialogue sont ouvertes.

Par ailleurs, Mme Benghebrit a annoncé la préparation des examens nationaux de fin d'année (fin du primaire, BEM et baccalauréat), indiquant que l'opération est en phase d'élaboration des sujets par des inspecteurs et des enseignants.

La ministre a inauguré un CEM à Hassi Mameche et a assisté à des festivités du Nouvel An amazigh 2967. Elle a aussi posé la première pierre d'aménagement du centre des enfants autistes au chef-lieu de wilaya et visité un atelier du théâtre dédié aux enfants dans le cadre du 9ème Festival du théâtre arabe, abrité simultanément par Oran et Mostaganem du 10 au 19 janvier en cours.