Cameroun: Chine - La culture en partage

Elle a également fait l'objet de l'audience tenue hier au terme de la visite du Musée, entre Narcisse Mouelle Kombi et Ding Wei. « Nous avons revu les programmes culturels et espérons renforcer les échanges culturels entre ces deux grandes nations », a révélé Ding Wei.

Sur l'écran, défilent des photos révélatrices d'une amitié de longue date entre les deux pays. Des domaines comme la politique, l'économie, les infrastructures (palais des Congrès et palais des Sports), la formation et l'éducation (Institut Confucius), et bien sûr la culture (participation des artistes camerounais à l'exposition universelle de Shanghaï en 2010), dessinent cette collaboration.

Conduits par Raymond Asombang, directeur du Musée national, Ding Wei et ses collaborateurs ont été particulièrement touchés par les nombreuses attentions des responsables du ministère des Arts et de la Culture. Un guide, ou plutôt une guide, Séraphine Mboumgning, présente en images les grands axes de la coopération Chine-Cameroun en mandarin s'il vous plaît. Ravis de sa maîtrise de la langue, les hôtes sont émus.

Regards pétillants, bouches béantes d'étonnement, et cliquetis d'appareils photos incessants : même Ding Wei n'a pas hésité à capturer quelques souvenirs imagés avec son smartphone.

