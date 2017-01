Cameroun: Football vétérans - Et si on parlait reconversion...

Entretien avec le Président du Groupe Fadil sur les grands moments qui ont ponctué 2016 et les… Plus »

Sans contrat, « ils ne font presque rien et sont obligés de mener d'autres activités pour survivre. Or, en leur permettant de suivre des formations d'encadreurs de football par exemple, nous pouvons les maintenir autour de l'aire de jeu. En Europe par exemple, les clubs sont plus structurés et œuvrent pour la reconversion de leurs joueurs à la fin de leur carrière.

Pour ceux qui n'ont pas eu de contrats à la Samuel Eto'o Fils, qui ont entamé une carrière en Europe sans avoir jamais véritablement brillé et qui sont contraints de raccrocher les crampons, la reconversion est possible. Jean René Mandengue, Dagobert Mouzong, Olivier Djapa sont des noms connus autrefois par certains en championnat local, mais qui ont disparu par-delà les frontières.

