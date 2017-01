Afrique: CAN 2017 - Place au spectacle!

Le Gabon accueille l'Afrique du football dès ce samedi 14 janvier avec la cérémonie d'ouverture au stade de l'Amitié de Libreville.

«Une surprise de taille » pour la cérémonie d'ouverture de la 31e coupe d'Afrique des nations Gabon 2017 ce samedi 14 janvier. Voilà l'argument de choc du Comité d'organisation (COCAN) pour susciter l'engouement autour de l'événement. Le COCAN annonce, en effet, un show grandiose demain après-midi pour lancer la plus prestigieuse compétition africaine qui réunit les 16 meilleures nations du continent.

Dès 15h au stade de l'Amitié d'Angondje, dans la périphérie de Libreville, des artistes locaux et d'autres pays d'Afrique sont annoncés. Notamment NG Bling, BGMFK, Shan'l et Tina (Gabon), Mohombi et Lumino de la RDC et Diamond Platinumz de la Tanzanie. Il y aura également Franko du Cameroun dont le titre à succès, « Coller la petite », en émoustille déjà plus d'un ici.

En guest star, le Franco-sénégalais Booba et aussi la surprise que réserve le COCAN. Dans un contexte marqué par des appels au boycott de la compétition par certains acteurs sociaux et politiques et une crise post-électorale aux traces encore perceptibles, les organisateurs veulent miser sur le football, pour réconcilier. « Il y a trois mois, personne n'avait la certitude qu'il y aurait la CAN au Gabon.

Mais c'est aujourd'hui une réalité. Ce n'est pas tout le monde qui aime le football mais tous les amoureux du foot sont mobilisés pour que ce soit un succès », affirme Bissay Carnos, président du Comité d'organisation du soutien aux Lions indomptables du Gabon. Des inquiétudes étaient également perceptibles quant à la disponibilité des stades d'Oyem et de Port-Gentil mais ils ont été inaugurés lundi dernier.

Malgré quelques retouches à apporter. A Libreville et Franceville, les deux autres villes concernées, les panneaux d'affichage se sont mis au bleu, comme les affiches où Samba, la mascotte de la compétition, accueille les invités.

Le défi est donc vraiment de taille pour le Gabon qui organise sa deuxième CAN en cinq ans. Les équipes sont concentrées sur leur entrée en compétition. D'ailleurs, le match d'ouverture entre le Gabon et la Guinée Bissau, le novice de la compétition, est dans tous les esprits.

Les Gabonais sont, en effet, convaincus que cette année 2017 est la leur, si l'on s'en tient aux commentaires dans les rues et les médias. Mais ça, c'est le terrain qui le dira ce samedi avec la première journée dans le groupe A. Chacune des équipes engagées dans cette CAN 2017 est déterminée à succéder aux Eléphants de Côte d'Ivoire.

Mais il faudra batailler dur, entre les favoris (Sénégal, Côte d'Ivoire, ... ), les outsiders (Cameroun, Maroc, RDC, Ghana... ), sans oublier les revenants comme l'Egypte qui espère frapper un grand coup après deux éditions manquées.

Le spectacle s'annonce en tout cas grandiose et ces trois semaines vont clairement faire vibrer les amoureux du ballon rond. En attendant, les Gabonais vous souhaitent « Mbolo Samba », bienvenue chez nous en langue locale.

Snella Ange Pambo: « On a pu mesurer l'engouement autour de la CAN »

Les explications du vice-président de la commission communication du COCAN Gabon 2017.

A quelques heures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations Total Gabon 2017, quel est l'état des préparatifs ? Le Gabon est prêt à accueillir l'Afrique du football. Nous avions, dans le cadre de la 31e édition de la CAN Total Gabon 2017, à répondre aux exigences de la CAF. C'est-à-dire, sur le plan des infrastructures, livrer dans les délais deux nouveaux stades de compétition à Port-Gentil et Oyem, d'une capacité de 20 000 places chacun.

Ils ont été officiellement inaugurés il y a quelques jours par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. On est prêt également pour les stades d'entraînement et l'hébergement. A ce sujet, les officiels de la CAF, les équipes et leurs encadrements sont tous officiellement pris en charge par le Comité d'organisation.

Nous avons aussi mis à la disposition des médias, sur chaque site, des hôtels médias où ils peuvent travailler et bénéficier d'un certain nombre de commodités. Quelles mesures pour assurer la visibilité de l'événement ? On a démarré la promotion de la CAN de façon timide et nous sommes allés crescendo.

En termes de communication, il y a eu cette révélation de la mascotte en mars dernier au stade de Franceville en présence du président de la République, celui de la FIFA et de la CAF ainsi que le concours officiel de la chanson de la CAN lancée par le COCAN. Il y a aussi la tournée de la mascotte organisée sur les quatre sites de la compétition pour nous rapprocher davantage des populations.

Cette tournée nous a aussi permis d'organiser des actions d'ordre social qui donnent un visage plus humain à l'organisation de la CAN. L'idée était de susciter l'engouement général. Justement, le contexte est assez particulier au Gabon en ce moment.

Certains appellent au boycott de la CAN. Comment s'assurer de cet engouement des populations ? Il faut reconnaître que cette CAN se déroule dans un contexte économique un peu morose.

Il y a aussi la gestion de la période post-électorale qui a été un peu tendue. Malgré cela, on a pu mesurer cet engouement. Selon le cahier de charges de la CAF, le COCAN devait mobiliser 1600 volontaires repartis sur les quatre sites.

Mais au terme de la campagne de recrutement, on s'est retrouvé avec plus de 11 000 dossiers. Ce chiffre montre combien de fois les jeunes sont en harmonie avec l'organisation de la CAN. Autre élément qui nous conforte, c'est la tournée de la mascotte.

On nous a promis l'enfer sur le site d'Oyem mais Oyem a eu la palme d'or en termes de mobilisation. Les faits sont là. De plus, la vente des billets se passe bien. Pour parler seulement du match d'ouverture, on est à plus de 70% de taux de remplissage (jeudi matin, NDLR). Les billets se vendent, contrairement aux dires.