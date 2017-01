Afrique: Une CAN ouverte

Malgré quelques équipes bien cotées, il n'existe pas vraiment de favori indiscutable au Gabon. Rien ne semble écrit pour eux. Des 16 pays qualifiés à la 31e édition de la coupe d'Afrique des nations, qui pour soulever le trophée, Gabon 2017 ? Les Bookmakers manquent d'assurance tant tout semble indécis. Il n'y a pas de véritable équipe qui ait une certaine longueur d'avance.

Pas de candidat légitime à la victoire et positionné et tête des paris des bookmakers. Les noms varient. Et la liste des potentiels vainqueurs se rallonge à chaque fois. L'Algérie, seul favori de Pascal Feindouno, ancien international de Guinée... Le pays n'a plus gagné de titre depuis 1990. Au Gabon, les experts locaux voient logiquement leur pays, organisateur, remporter le titre. Claude Le Roy, sélectionneur du Togo et explorateur du continent africain, voit comme favoris la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, la RDC, ... .

La République démocratique du Congo a pour argument, son football phénoménal et sa défaite par 2-0 en match amical contre le Cameroun le 5 janvier dernier ne change pas sa posture.

Tout comme l'ancien Lion indomptable, aujourd'hui consultant, Patrick Mboma, ce sont ces pays cités par Claude Le Roy qui peuvent prétendre au sacre final. Pourtant, pour Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Téranga, son groupe n'est pas favori mais davantage outsider.

La liste est de plus en plus longue avec l'Egypte, qui marque son retour, ayant manqué trois éditions (2012, 2013 et 2015). Le Ghana, finaliste en Guinée équatoriale essaie de décrocher un cinquième titre sans succès.

Après la blessure ouverte par une finale perdue, André Ayew veut faire son boulot, bien le faire pour éviter l'amertume. « Nous sommes dans un groupe (D, ndlr) difficile et pour être honnête, nous sommes parmi les deux favoris du tournoi. Je pense que chaque compétition devient de plus en plus difficile.

On peut voir que toutes les sélections deviennent meilleures, donc nous devons garder la tête haute, être confiants, y aller et faire notre boulot », confiait-il à BBC. Le Maroc, qui, en plus d'avoir certains arguments techniques, a le mérite d'être coaché par Hervé Renard, faiseur de champion d'Afrique.

Le sélectionneur a gagné deux titres avec deux sélections différentes consécutives : la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Le Français pourrait davantage rentrer dans l'histoire en permettant pourquoi pas aux Aigles de Carthage de remporter un deuxième titre 41 ans après le premier en 1976. Et la Tunisie dans tout cela ?

C'est une équipe, solide, régulière à cette campagne. Cette année, l'équipe peut être suffisamment expérimentée pour enfin remporter son deuxième trophée après le titre de 2004.

Entre « vrais » et « faux » favoris, difficile de se décider. Le Mali est également invité sur la liste des favoris dans une certaine mesure. Simulée sur Football Manager, jeu vidéo de gestion sportive de football, la CAN virtuelle, elle, voit le Sénégal soulever le trophée après une finale gagnée devant l'Algérie le 5 février. Mais, ça c'est l'expert virtuel qui l'annonce.