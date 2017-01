Cameroun: Chine - Echanges culturels fructueux

Entretien avec le Président du Groupe Fadil sur les grands moments qui ont ponctué 2016 et les… Plus »

« A travers les échanges culturels, les peuples peuvent mieux se comprendre » a-t- il souligné à la presse. Pour lui, la culture peut favoriser le renforcement des relations dans d'autres domaines. Si de nombreux accords de coopération existent entre les deux pays, la Chine et le Cameroun sont, par ailleurs, liés par un accord sur les échanges culturels signé en 1984.

« Nous avons discuté des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays » a relevé M. Ding Wei à la fin de cet entretien. « Nous sommes satisfaits de cette coopération et nous pensons qu'elle va continuer sur cette voie », a souligné l'hôte du chef du gouvernement. Parlant du domaine qui est le sien, le vice-ministre chinois de la Culture a indiqué que la culture est un élément qui doit favoriser le rapprochement entre des peuples, quelle que soit la distance qui les sépare.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.